Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей четвертого тура Лиги Европы в квартете С.

Байер принимал на своем поле Хапоэль Беер-Шева в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Поединок прошел полностью под контролем "фармацевтов", что на первых порах конвертировалось в голы. Сначала на 29-й минуте Патрик Шик вывел Байер вперед, а уже после перерыва Леон Бэйли увеличил преимущество своей команды в счете.

Несмотря на то, что гости все-таки не позволили немецкому клубу уйти с поля без пропущенного гола, на финальный результат это никак не повлияло.

Более того, под занавес матча Керем Демирбай и Лукас Аларио отправили в ворота Хапоэля два мяча, еще больше подтвердив превосходство Байера над соперником — 3:1.

Байер — Хапоэль Беер-Шева 4:1

Голы: Шик, 29, Бэйли, 48, Демирбай, 76, Аларио, 80 — Швиро, 58.

Байер: Градецки, Едвай, Драгович, Та, Венделл, Виртц (Синкгравен, 81), Демирбай, Бельараби (Гедикли, 81), Амири (Баумгартлингер, 90+1), Бэйли (Диаби, 69), Шик (Аларио, 68).

Хапоэль Беер-Шева: Левита, Голдберг (Твито, 70), Дадиа, Таа, Мели (Мадмун, 81), Келтьенс, Саллалих (Агудело, 70; Варен, 85), Йосефи, Швиро (Хатуэль, 81), Кабха, Барейро.

Предупреждения: Таа — Швиро.

В параллельном поединке пражская Славия отправилась в гости к Ницце, где так же, как и Байер, не испытала особых проблем на пути к победе.

Славия обыграла хозяев с комфортным счетом 3:1, благодаря чему расположилась на первой строчке в турнирной таблице, хоть и не имея преимущества в количестве набранных очков от ближайшего преследователя — Байера.

Ницца — Славия Прага 1:3

Голы: Гуири, 60 — Лингр, 15, Олайинка, 64, Сима, 75.

Удаление: Будауи (Ницца), 90+2