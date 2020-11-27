Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей четвертого тура Лиги Европы в квартете D.

Завершились очередные поединки четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Так, в квартете D в очном противостоянии сошлись два лидера в лице Рейнджерс и Бенфики.

Подопечные Стивена Джеррарда имели преимущество в счете в два мяча вплоть до 78-й минуты, пока Тавернье не записал на свой счет автогол.

Казалось, что Бенфика все-таки уедет из Шотландии ни с чем, но Пицци спустя три минуты после автогола игрока Рейнджерс и вовсе сравнял счет, добыв для своей команды волевую ничью.

Рейнджерс — Бенфика 2:2

Голы: Арфилд, 7, Руф, 69 — Тавернье, 78 (АГ), Пицци, 81

В параллельном матче группы D болельщиков ожидало упорное противостояние Стандарда и Леха, в ходе которого мы стали свидетелями по одному удалению у каждой из команд.

Во втором тайме соперники обменялись забитыми мячами, но в компенсированное время Стандарду все-таки удалось вырвать победу на своем поле.

Стандард — Лех 2:1

Голы: Тапсоба, 63, Лайфис, 90+3 — Ишак, 60

Удаления: Уларе, 45+3 — Црномаркович, 75