Представляем вашему вниманию результаты матчей четвертого тура Лиги Европы в квартете D.
Рейнджерс - Бенфика, Getty Images
27 ноября 2020, 00:15
Завершились очередные поединки четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Так, в квартете D в очном противостоянии сошлись два лидера в лице Рейнджерс и Бенфики.
Подопечные Стивена Джеррарда имели преимущество в счете в два мяча вплоть до 78-й минуты, пока Тавернье не записал на свой счет автогол.
Казалось, что Бенфика все-таки уедет из Шотландии ни с чем, но Пицци спустя три минуты после автогола игрока Рейнджерс и вовсе сравнял счет, добыв для своей команды волевую ничью.
Рейнджерс — Бенфика 2:2
Голы: Арфилд, 7, Руф, 69 — Тавернье, 78 (АГ), Пицци, 81
В параллельном матче группы D болельщиков ожидало упорное противостояние Стандарда и Леха, в ходе которого мы стали свидетелями по одному удалению у каждой из команд.
Во втором тайме соперники обменялись забитыми мячами, но в компенсированное время Стандарду все-таки удалось вырвать победу на своем поле.
Стандард — Лех 2:1
Голы: Тапсоба, 63, Лайфис, 90+3 — Ишак, 60
Удаления: Уларе, 45+3 — Црномаркович, 75