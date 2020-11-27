Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Наполи в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Риеку о добился победы с комфортным счетом.

В конце первой половины игры неаполитанцы вышли вперед благодаря автоголу, а закрепили победу усилиями Лосано.

Наполи — Риека 2:0

Голы: Анастасио, 41 (в свои ворота), Лосано, 75

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Гулям — Бакайоко, Демме (Лоботка, 69), Элмас (Мертенс, 69) -Зелиньски (Инсинье, 64), Политано (Лосано, 64), Петанья (Фабиан Руис, 81).

Риека: Невистич — Штефуль, Галович, Смолчич, Лончар — Велкоски, Гнезда-Черин (Ходжа, 87), Анастасио (Браут, 80), Андрияшевич (Фриган, 87) — Томечак, Мурич (Ятеке, 78).

Предупреждение: Анастасио

Во втором поединке квартета АЗ принимал на своем поле Реал С. Команды за девяносто минут игрового времени так и не смогли открыть счет.

АЗ — Реал С 0:0

АЗ Алкмар: Бизот — Свенссон, Мартинс Инди, Вейндал, Хацидьякос — Стенгс, Мидтше, Карлссон (Абуклал, 71), Копмейнерс, Гудмундссон (Боадю, 71) — де Вит.

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Монреаль, Элустондо, Ле Норман — Мерино, Субименди, Порту (Барренечеа, 82) — Янузай (Лопес, 73), Ойярсабаль (Меркеланс, 86), Исак (Виллиан Жозе, 74).

Предупреждения: Мидтше, Свенссон, Мартинс Инди, Хацидиакос, Боаду — Ойярсабаль