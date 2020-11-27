Завершились два поединка Лиги Европы.
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27 ноября 2020, 00:10
Наполи в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Риеку о добился победы с комфортным счетом.
В конце первой половины игры неаполитанцы вышли вперед благодаря автоголу, а закрепили победу усилиями Лосано.
Наполи — Риека 2:0
Голы: Анастасио, 41 (в свои ворота), Лосано, 75
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Гулям — Бакайоко, Демме (Лоботка, 69), Элмас (Мертенс, 69) -Зелиньски (Инсинье, 64), Политано (Лосано, 64), Петанья (Фабиан Руис, 81).
Риека: Невистич — Штефуль, Галович, Смолчич, Лончар — Велкоски, Гнезда-Черин (Ходжа, 87), Анастасио (Браут, 80), Андрияшевич (Фриган, 87) — Томечак, Мурич (Ятеке, 78).
Предупреждение: Анастасио
Во втором поединке квартета АЗ принимал на своем поле Реал С. Команды за девяносто минут игрового времени так и не смогли открыть счет.
АЗ — Реал С 0:0
АЗ Алкмар: Бизот — Свенссон, Мартинс Инди, Вейндал, Хацидьякос — Стенгс, Мидтше, Карлссон (Абуклал, 71), Копмейнерс, Гудмундссон (Боадю, 71) — де Вит.
Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Монреаль, Элустондо, Ле Норман — Мерино, Субименди, Порту (Барренечеа, 82) — Янузай (Лопес, 73), Ойярсабаль (Меркеланс, 86), Исак (Виллиан Жозе, 74).
Предупреждения: Мидтше, Свенссон, Мартинс Инди, Хацидиакос, Боаду — Ойярсабаль