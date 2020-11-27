Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы в очном противостоянии сошлись два лидера квартета B — Арсенал и Мольде.

Подопечные Микеля Артеты в очередном матче подряд данного турнира подтвердили статус явного фаворита, отправив в ворота соперника три безответных мяча и добыв вполне ожидаемую победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Мольде — Арсенал:



Мольде — Арсенал 0:3

Голы: Пепе, 50, Нельсон, 55, Балоган, 83

Мольде: Линде, Синьян, Уинго, Грегерсен (Кнудтсон, 85), Эурснес, Эллингсен, Хестад, Хуссайн (Болли, 61), Эйкрем (Брюнхильдсен, 81), Джеймс (Омоиджуанфо, 61), Риса (Педерсен, 82).

Арсенал: Рунарссон, Соареш, Мустафи, Давид Луиз (Холдинг, 46), Мэйтленд-Найлз, Джака (Себальос, 62), Уиллок (Тирни, 75), Пепе, Нельсон, Нкетиа (Балоган, 82), Ляказетт (Смит-Роу, 75).