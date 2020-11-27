Завершились два поединка Лиги Европы.
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27 ноября 2020, 00:32
ПСВ в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле ПАОК.
Гости смогли отметиться двумя быстрыми голами, но не удержали преимущество в счете, пропустив трижды.
ПСВ — ПАОК 3:2
Голы: Гакпо, 20, Мадуэке, 51, Мален, 53 — Варела, 4, Цолис, 13
ПСВ: Мвого — Макс, Тезе, Боскальи, Думфрис — Росарио, Сангаре, Мадуэке (Мауро Жуниор, 78), Гакпо — Мален (Ледесма, 90), Захави (Хендрикс, 71)
ПАОК: Живкович — Креспо (Ваге, 86), Варела, Родриго, Ингасон, Эль-Каддури (Бисесвар, 85) — Шваб, Живкович, Цингарас (Дуглас, 69), Цолис (Мург, 58) — Чолак (Швидерски, 69).
Предупреждения: Думфрис — Эль-Каддури, Дуглас, Бисесвар
Во втором поединке квартета Гранада играла против Омонии и добилась победы со счетом 2:1.
Хозяева быстро открыли счет усилиями Суареса, но Омония сравняла счет на исходе часа игры. Тем не менее, Соро вновь сделал счет в пользу своей команды.
Гранада — Омония 2:1
Голы: Суарес, 8, Соро, 73 — Асанте, 60