Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

ПСВ в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле ПАОК.

Гости смогли отметиться двумя быстрыми голами, но не удержали преимущество в счете, пропустив трижды.

ПСВ — ПАОК 3:2

Голы: Гакпо, 20, Мадуэке, 51, Мален, 53 — Варела, 4, Цолис, 13

ПСВ: Мвого — Макс, Тезе, Боскальи, Думфрис — Росарио, Сангаре, Мадуэке (Мауро Жуниор, 78), Гакпо — Мален (Ледесма, 90), Захави (Хендрикс, 71)

ПАОК: Живкович — Креспо (Ваге, 86), Варела, Родриго, Ингасон, Эль-Каддури (Бисесвар, 85) — Шваб, Живкович, Цингарас (Дуглас, 69), Цолис (Мург, 58) — Чолак (Швидерски, 69).

Предупреждения: Думфрис — Эль-Каддури, Дуглас, Бисесвар

Во втором поединке квартета Гранада играла против Омонии и добилась победы со счетом 2:1.

Хозяева быстро открыли счет усилиями Суареса, но Омония сравняла счет на исходе часа игры. Тем не менее, Соро вновь сделал счет в пользу своей команды.

Гранада — Омония 2:1

Голы: Суарес, 8, Соро, 73 — Асанте, 60