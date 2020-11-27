Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

Рейнджерс и Бенфика, являющиеся лидерами квартета D, сошлись в очном противостоянии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Команда Стивена Джеррарда имела преимущество в счете в два мяча вплоть до 78-й минуты, однако удержать победу шотландцам не удалось.

Бенфика совершила камбэк под занавес поединка и добыла непростую ничью в свой актив (2:2).

Смотрите видео голов и обзор матча Рейнджерс — Бенфика:

Рейнджерс — Бенфика 2:2

Голы: Арфилд, 7, Руф, 69 — Тавернье, 78 (АГ), Пицци, 81