Лига Европы

Поединок Гент — Слован обслужит украинская бригада арбитров.

Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль получила назначение на матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы Гент – Слован. Ее ассистентами будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый судья – Денис Шурман.

Об этом событии в своем Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Новая европейская вершина для украинского футбольного арбитража и лично для Екатерины Монзуль! Это признание профессионализма и высокого класса подготовки наших арбитров, за что благодарен всем сотрудникам Комитета арбитров УАФ и лично Лучано Лучи".

"Важно, что Катя — в тренде европейского футбольного арбитража, ведь вчера стало известно, что впервые в истории главным арбитром на матче группового этапа Лиги чемпионов работать коллега Монзуль из Франции Стефани Фраппар".

Это первое назначение Монзуль на еврокубковый матч. Игра Гент – Слован состоится 3 декабря, начало – в 19.55.

Отметим, что Стефани Фраппар обслужит матч при участии Динамо. Команда Луческу сразится с Ювентусом.