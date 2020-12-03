Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между Миланом и Селтиком.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли оставил в запасе на матч против Селтика и Исмаэля Беннасера, и Сандро Тонали. В паре с Франком Кессье против "кельтов" сыграет Раде Крунич. Также еще один шанс проявить себя получил Йенс Петтер Хауге, проведший неудачный матч против Лилля в предыдущем туре.

Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Габбья, Эрнандес — Кессье, Крунич — Кастильехо, Чалханоглу, Хауге — Ребич

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калабрия, Беннасер, Тонали, Романьоли, Калулу, Диас, Мальдини, Коломбо, Дуарте, Салемакерс

Селтик: Баркас — Эльхамед, Биттон, Айер, Лаксальт — Макгрегор, Браун — Кристи, Рогич, Фримпонг — Эдуар

Запасные: Бейн, Хазард, Жюльен, Тейлор, Айети, Климала, Соро, Нтчам, Хендерсон, Уэлш

Матч Милан — Селтик начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.