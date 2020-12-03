Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют луганская Заря и Лестер.

У луганской Зари фактически не осталось пространства для маневра, поэтому подопечным Виктора Скрипника необходимо побеждать в каждом из двух оставшихся матчей группового этапа. Первым соперником на пути луганчан станет английский Лестер, которому в первом туре украинская команда не составила конкуренции (0:3).

Дисквалифицированный Виталий Вернидуб не поможет своей команде в этом матче, а его место в центре обороны займет Дмитрий Иванисеня. Место в воротах отошло Николе Василю, а опорной зоне с первых минут выступит Егор Назарина.

У Лестера наблюдаем экспериментальный выбор Брендана Роджерса в центре обороне с Уэссом Морганом, а также выход Чаудри в опорной зоне в паре с Ндиди. Атакующая линия "лис" будет аналогична той, что была в первом туре.

Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий, Громов.

Запасные: Шевченко, Мацапура, Лунев, Перович, Агапов, Алефиренко, Пиддубный, Гринь, Сайядманеш.



Лестер: Уорд — Перейра, Морган, Сеюнджю, Джастин — Ндиди, Чаудри — Ундер, Прат, Барнс — Ихеаначо.

Запасные: Якупович, Столярчик, Фофана, Мэддисон, Олбрайтон, Перес, Менди, Фухс, Томас, Лешабела, Флинн, Нелсон.



Матч Заря — Лестер начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.