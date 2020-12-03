Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей пятого тура Лиги Европы в квартете J.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы Тоттенхэм отправился в гости к ЛАСКу.

Несмотря на то, что хозяева первыми отличились взятием ворот в этом матче, их радость была не особо долгой. В компенсированное ко второму тайму время Гарет Бэйл вернул равновесие счете, а уже после перерыва Сон Хын Мин вывел "шпор" вперед.

Под занавес поединка команды вновь обменялись забитыми мячами, при этом ЛАСКу удалось лишить Тоттенхэм победного результата.

ЛАСК - Тоттенхэм 3:3

Голы: Михорль, 42, Эггештайн, 84, Карамоко, 90+3 — Бэйл, 45+2 (пен), Сон Хын Мин, 56, Алли, 86 (пен)

ЛАСК: Шлагер, Андраде, Ранфтль, Визингер, Гойгингер (Карамоко, 69), Реннер, Эггештайн, Михорль, Грубер (Райтер, 69), Мадсен, Холланд.

Тоттенхэм: Харт, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти, Лукас Моура (Сиссоко, 65), Ндомбеле (Бергвейн, 65), Бэйл (Орье, 81), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Алли, 82), Ло Чельсо (Дайер, 71).

Предупреждения: Михорль , Андраде, Карамоко, Визингер — Лукас Моура, Алли.

В параллельном матче Антверпен сошелся в противостоянии с Лудогорцем.

По итогам данного противостояния, Антверпен добыл уверенную победу и гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы.

Антверпен — Лудогорец 3:1

Голы: Онгла, 19, Де Лат, 72, Бенсон, 87 — Десподов, 53.