Португальская команда гарантировала себе участие в следующей стадии турнира.
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03 декабря 2020, 21:54
Брага в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы отправилась в гости к АЕКу и добилась победы.
Такой результат позволил португальской команде досрочно пробиться в 1/16 турнира, лишив подобной возможности Зарю.
АЕК — Брага 2:4
Голы: Оливейра, 31, Василантонопулос, 89 — Тормена, 8, Эшгайю, 10, Орта, 45Галено, 83
АЕК: Цинтотас — Инсуа, Бакакис (Василантонопулос, 46), Хнид, Неделчару — Симойнш, Галанопулос, Манталос (Гарсия, 74), Албанис (Танкович, 60) - Ливая, Оливейра (Ансарифард, 60).
Брага: Матеус — Тормена, Секейра, Бруно Виана (Карму, 46), Эшгайю — Галено, Эль-Мусрати (Франсержио, 57), Медейруш (Андре Орта, 57), Каштру (Новайш, 78) — Орта, Паулинью (Шеттине, 71).
Предупреждения: Василантонопулос, Инсуа, Манталос — Эль-Мусрати, Каштру, Новайш
Во втором поединке квартета Заря с минимальным преимуществом в счете обыграла Лестер.