Лига Европы

Подопечные Виктора Скрипника победили во втором матче еврокубков кряду, но в параллельной встрече Брага добилась необходимого ей успеха (1:0).

Этап ключевых противостояний на групповом этапе начинался в середине этой недели и для второго по значимости клубного турнира Старого Света — Лиги Европы УЕФА, где от Украины принимает участие луганская Заря. Подопечные Виктора Скрипника стартовали в евросезоне с крайне бледной игры в первых трех поединках, что фактически оставило их в статусе ищущего надежд наблюдателя перед заключительными двумя турами.

Луганчанам необходимы были две собственные победы в оставшихся двух встречах, первую из которых планировалось добыть в домашнем матче против английского Лестера, но они должны были быть в обязательном порядке сопровождены двумя неудачами со стороны португальской Браги.

"Лисы" Брендана Роджерса свою глобальную задачу на данном этапе решили заранее, поэтому в Украину приезжали с явным осознанием того факта, что укрепиться на первой строчке квартете G можно будет еще и в последнем туре. Стартовый состав английского клуба по этой причине содержал несколько непривычных фамилий, но уже в первом тайме Лестер на ровном месте потерял центрального защитника Чаглара Сеюнджю, который получил мышечное повреждение.

Заря владела инициативой на первых минутах, что было разительным отличием от противостояния в Англии, которое завершилось для нее поражением 0:3 в стартовом туре. Хозяева поля оставили за собой право на первый голевой момент, но удар Кочергина с левого фланга штрафной сумел парировать голкипер Уорд. Лестер не мог стоять в стороне от происходящего, поэтому принялся выравнивать ситуацию уже в скором времени.

Луганчан заметно донимали фланговые контратаки соперников, в завершении одной из которых мог выступить Ундер, но, получив мяч в правом фланге после передачи Барнса, пробил в сторону от дальней штанги. Не самым приятным был промежуток времени от середины первого тайма до ухода на перерыв для поклонников украинской команды, но Заря не только совладала со скоростью оппонентов, но еще и однажды чуть не уколола тех в ответ благодаря пушечному удару от Цыганикса, с которым справился вратарь.

С двух достойных моментов по обе стороны поля вошли команды в события второго тайма: Ундер в очередной раз неудачно пристрелялся из своей зоны, а вот Юрченко был к голу намного ближе, ударом головой в перекладину завершив подачу Кочергина с левого фланга. Предпосылки к достойному исходу поединка для луганчан зародились именно в этот временной промежуток, но до очередного обострения на футбольном поле пришлось прождать приличное количество игровых минут.

Гости крайне опасно огрызнулись аккурат у начала финальной четверти часа, но героические спасения Василя, вначале, уберегли луганчан от удара Барнса с левого фланга и добивания Мэддисона, а затем — позволили закрепить ранее проведенный Аллахьяром Сайядманешем точный удар по пустым воротам в завершении прострела Фаворова с правого фланга штрафной. На удивление, увлекательный матч получился для команды Виктора Скрипника, но если бы по его ходу еще не приходили грустные известия о голах Браги в параллельной игре в Афинах…

В последнем туре луганская Заря сыграет гостевой поединок против португальской Браги, а английский Лестер будет на своем поле принимать греческий АЕК.— Лестер 1:0Гол: Сайядманеш, 84Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий (Сайядманеш, 81), Громов (Перович, 90+3).Лестер: Уорд — Рикарду (Томас, 46), Морган (Фукс, 56), Сеюнджю (Фофана, 17), Джастин — Ндиди (Менди, 56), Чаудри — Ундер, Прат (Мэддисон, 78), Барнс — Ихеаначо.Предупреждения: Цыганикс, Назарина — Перейра, Ихеаначо, Менди, Фофана.