Лига Европы

Украинский форвард отметился забитым мячом в рамках пятого тура группового этапа еврокубка.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Гент, потерявший даже математические шансы на попадание в плей-офф турнира, сошелся в противостоянии со Слованом из Либерца и потерпел очередное поражение (1:2).

Тем не менее, бельгийской команде удалось забить в этом матче, а автором гола стал украинский нападающий Роман Яремчук, для которого этот мяч стал дебютным в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Вашему вниманию видео гола Яремчука в ворота либерцкого Слована:

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