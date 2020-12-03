Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей пятого тура Лиги Европы в квартете L.

Слован на своем поле сумел победить Гент, который до сих пор не набрал ни одного очка в Лиге Европы.

Команда из Либереца забила в ворота соперника два мяча. Стоит отметить, что один из голов в составе чешского клуба забил украинец Тарас Качараба. Бельгийцы практически сразу ответили голом Романа Яремчука, но так и не смогли сравнять счет в оставшиеся полчаса.

Таким образом Слован набрал шесть очков в пяти поединках группового этапа.

Гент — Слован Либерец 1:2

Голы: Яремчук, 60 – Мара, 32, Качараба, 55.

Слован Либерец: Нгуен, Микула, Качараба, Косцелник,,Пешек (Матоушек, 74), Садилек, Мара, Беран (Громада, 67), Москера, Югас, Юсуф (Рабушиц, 85).

Гент: Болат, Арсланагич, Нуриу Фортуна, Ханче-Ольсен, Мохаммади, Дорш, Овусу (Безус, 62), Кастро-Монтес (Кляйндинст, 57), Кумс, Букари, Яремчук.

Предупреждения: Мохаммади, Кумс, Ханче-Ольсен, Букари, Яремчук – Мара, Матоушек, Садилек, Рабушиц.

В параллельном поединке Црвена Звезда сыграла вничью с Хоффенхаймом. Таким образом, команда из Белграда набрала в пяти играх десять очков и стала недосягаемой для Слована, набравшего на четыре пункта меньше.

Црвена Звезда – Хоффенхайм 0:0

Црвена Звезда: Борян, Панков, Гайич, Милунович, Дегенек, Петрович, Саного Жуниор, Канга (Николич, 80), Эль Фарду (Эракович, 80), Спиридонович (Вуканович, 46), Фальчинелли (Боачи, 89).

Хоффенхайм: Бауманн, Богарде, Нордтвейт, Йон, Сков (Сессеньон, 89), Фогт, Руди (Касим, 72), Гайгер (Грилиш, 58), Дабур(Крамарич, 46), Гачинович (Баумгартнер, 72), Клаусс.

Предупреждения: Канга, Милунович – Богарде, Фогт.