Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей пятого тура Лиги Европы в квартете B.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Арсенал принимал на своем поле Рапид.

Несмотря на то, что подопечные Микеля Артеты ранее уже обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, это не помешало им экспериментальным составом добыть разгромную победу в этом матче.

Арсенал — Рапид 4:1

Голы: Ляказетт, 10, Мари, 18, Нкетиа, 44, Смит-Роу, 66 — Китагава, 47

Арсенал: Рунарссон, Соареш, Мари, Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Эль-Ненни (Себальос, 63), Нельсон (Виллиан, 63), Мустафи (Чемберс, 70), Ляказетт (Смит-Роу, 63), Нкетиа (Балоган, 81).

Рапид: Штребингер, Зоннляйтнер, Хофманн (Барач, 46), Граймль, Улльманн (Шик, 46), Ритцмайер (Кнасмюлльнер, 66), Шустер, Демир, Аразе, Алар (Зульцбахер, 78), Китагава (Кара, 66).

Предупреждения: Эль-Ненни, Мустафи - Улльманн, Зоннляйтнер.