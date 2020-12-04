Представляем вашему вниманию результаты матчей пятого тура Лиги Европы в квартете С.
Байер - Ницца, Getty images
04 декабря 2020, 00:09
В группе С Байер и пражская Славия уже гарантировали себе выход в раунд плей-офф Лиги Европы, однако интрига касательного того, кто займет в конечном итоге первую строчку, все еще сохраняется.
Байер в рамках пятого тура группового этапа турнира отправил к Ницце, где в результативном матче сумел добыть непростую победу.
Ницца — Байер 2:3
Голы: Камара, 26, Ндойе, 46 — Диаби, 22, Драгович, 32, Баумгартлингер.
В параллельном матче пражская Славия не испытала проблем с Хапоэль Беер-Шева, разгромив соперника со счетом 3:0.
Славия Прага - Хапоэль Беер-Шева 3:0
Голы: Сима, 31, Станчу, 36, Твито, 85 (АГ).