Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей пятого тура Лиги Европы в квартете С.

В группе С Байер и пражская Славия уже гарантировали себе выход в раунд плей-офф Лиги Европы, однако интрига касательного того, кто займет в конечном итоге первую строчку, все еще сохраняется.

Байер в рамках пятого тура группового этапа турнира отправил к Ницце, где в результативном матче сумел добыть непростую победу.

Ницца — Байер 2:3

Голы: Камара, 26, Ндойе, 46 — Диаби, 22, Драгович, 32, Баумгартлингер.