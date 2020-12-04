Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы Арсенал принимал на своем поле Рапид.

Учитывая решенную задачу по выходу из группы, Микель Артета выбрал довольно экспериментальный состав на этот матч, однако это не помешало "канонирам" добыть разгромную победу со счетом 4:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал — Рапид:



Арсенал — Рапид 4:1

Голы: Ляказетт, 10, Мари, 18, Нкетиа, 44, Смит-Роу, 66 — Китагава, 47

Арсенал: Рунарссон, Соареш, Мари, Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Эль-Ненни (Себальос, 63), Нельсон (Виллиан, 63), Мустафи (Чемберс, 70), Ляказетт (Смит-Роу, 63), Нкетиа (Балоган, 81).

Рапид: Штребингер, Зоннляйтнер, Хофманн (Барач, 46), Граймль, Улльманн (Шик, 46), Ритцмайер (Кнасмюлльнер, 66), Шустер, Демир, Аразе, Алар (Зульцбахер, 78), Китагава (Кара, 66).

Предупреждения: Эль-Ненни, Мустафи - Улльманн, Зоннляйтнер.