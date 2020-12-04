Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Рейнджерс в непростом матче одолел Стандард, а Бенфика не оставила шансов Леху.

Шотландской команде пришлось дважды отыгрываться, но в итоге удалось вырвать победу.

Рейнджерс — Стандард 3:2

Голы: Голдсон, 39, Таверньер, 45+1, Арфилд, 63 — Лестьенн, 6, Чоп, 41

Рейнджерс: Макгрегор — Баришич (Басси, 89), Таверньер, Балогун, Голдсон — Арфилд (Зунгу, 86), Камара, Дэвис, Кент, Руф (Иттен, 89) — Морелос (Арибо, 79).

Стандард: Бодар - Янс (Гавори, 89), Фай, Дюсен, Бокади - Шамир (Раскин, 71), Бастьен, Лестьенн (Авенатти, 71), Лайфис — Чоп (Баликвиша, 46), Тапсоба.

Предупреждения: Таверньер, Руф — Дюссенн, Фай

Бенфика, в свою очередь, отправила в ворота соперника четыре безответных мяча, гарантировав себе участие в плей-офф.

Бенфика - Лех 4:0

Голы: Вертонген, 36, Нуньес, 57, Пицци, 58, Вайгль, 89

Бенфика: Влаходимос — Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Жилберто — Габриэл, Пицци (Вальдшмидт, 60), Рафа Силва (Серви, 77), Эвертон (Педриньо, 70) - Чикинью (Вайгль, 60), Нуньес (Сеферович, 60).

Лех: Беднарек — Пухач, Бутко, Шатка, Деевски, Сикора (Кравец, 63) - Мухар, Скурась (Червиньски, 63), Мархвиньски (Модер, 82), Авад (Дани Рамирес, 63) — Качарава (Исхак, 42).

Предупреждения: Качарава, Мархвиньский