Украинец поразил ворота бельгийского Гента.
Тарас Качараба, ФК Слован
04 декабря 2020, 08:19
В рамках группового этапа Лиги Европы чешский Слован сумел обыграл бельгийский Гент (2:1).
На 55-й минуте второй мяч Слована в игре записал на свой счет украинский защитник Тарас Качараба.
После подачи со штрафного мяч отскочил к Качарабе, который в падении переправил его в ворота.
Также в этом противостоянии отметился взятием ворот и другой украинец — Роман Яремчук. После поражения Гент сразу лишился главного тренера.