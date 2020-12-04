Лига Европы

Украинец поразил ворота бельгийского Гента.

В рамках группового этапа Лиги Европы чешский Слован сумел обыграл бельгийский Гент (2:1).

На 55-й минуте второй мяч Слована в игре записал на свой счет украинский защитник Тарас Качараба.

После подачи со штрафного мяч отскочил к Качарабе, который в падении переправил его в ворота.

Также в этом противостоянии отметился взятием ворот и другой украинец — Роман Яремчук. После поражения Гент сразу лишился главного тренера.