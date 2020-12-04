Лига Европы

Футболисты отлично проявили себя в пятом туре.

УЕФА проводит голосование за лучшего футболиста пятого тура группового этапа Лиги Европы. В списке номинантов оказались четыре футболиста.

Нападающий французского Лилля 35-летний Бурак Йылмаз своим дублем принес победу команде над Спартой (2:1).

Полузащитник Милана Йенс Хауге сумел забить и отдать результативный пас в матче против Селтика (4:2).

Мангус Эйкрем, из Мольде, забил и отдал голевую в игре против Дандолка (3:1).

А Вандерсон Галено из Браги забил гол и сделал два ассиста в игре с АЕКом (4:2).

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