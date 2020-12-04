Лига Европы

Форвард похвалил одноклубников после матча.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий прокомментировал победу над Лестером в Лиге Европы (1:0).

"У меня нет слов. Ребята вышли и вытянули из себя все, что могли. В Англии мы играли по-другому. В этот раз перестроились, сыграли с другой тактикой.

Я рад за Аллахьяра. Я — командный игрок. Если я не забиваю, а команда победила, то я буду рад. Вышел Аллахьяр, забил, мы все его поздравили с этим.

У нас очень серьезный график, скоро матч с Днепром-1. Подняли планку, нужно ее держать. Расслабляться и играть спустя рукава мы не будем", — сказал Гладкий в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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