Лига Европы

Определились корзины, в которых будут украинские команды в Лиге Европы.

Донецкий Шахтер и киевское Динамо обеспечили себе евровесну, заняв третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.

В феврале 2021 года состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер будет иметь статус сеяных из за большого количества набранных очков — 8 (больше только у МЮ — 9).

Среди возможных соперников "горняков": Зальцбург, Олимпиакос и Црвена Звезда. Остальные 11 потенциальных соперников определятся завтра.

Киевское Динамо, которое набрало четыре очка, будет иметь статут несеяной команды. Команде Мирчи Луческу в соперники могут выпасть: Рома, Арсенал, Вильярреал, Динамо Загреб, Хоффенхайм, МЮ, Брюгге или Аякс.

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