Лига Европы

Команда Дженнаро Гаттузо понесла непоправимые потери в обороне.

Перед домашним поединком против испанского Реала Сосьедад в рамках заключительного игрового дня Лиги Европы УЕФА у неаполитанского Наполи случились две кадровые потери на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Согласно данным, полученным Gianluca Di Marzio, а также сообщению в официальном Twitter-аккаунте клуба, положительные результаты тестирования на COVID-19, после общекомандного тестирования в среду, 9 декабря, получили защитники клуба Элсид Хисай и Амир Ррахмани.

Как сообщают источники, футболисты были отправлены на домашнюю изоляцию, и теперь ожидают нового, расширенного, тестирования.

Напомним, что уже сегодня, 10 декабря, вечером неаполитанский клуб ожидает ключевое домашнее противостояние с испанским Реалом Сосьедад за выход в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

"Партенопеи" набрали десять очков в предыдущих встречах, но даже с таким показателем имеют шансы не попасть в следующий раунд, если уступят своим соперникам, а в параллельном поединке нидерландский АЗ сумеет обыграть обидчика ковалевского Колоса в лице хорватской Риеки.

Матч Наполи — Реал Сосьедад начнется в 19:55 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.