Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между итальянским Наполи и испанским Реалом Сосьедад.

Одни из ключевых игроков Наполи, оставшиеся на скамейке запасных в матче предыдущего тура Серии А, Фабиан Руис и Дрис Мертенс вернулись стартовый состав "партенопеи". Они выйдут на поле в поединке с Реалом Сосьедад с первых минут. Кроме того, главный тренер хозяев Дженнаро Гаттузо оставил в запасе центрального защитника Костаса Маноласа, предпочтя ему Николу Максимовича.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Бакайоко, Зьелински — Лосано, Мертенс, Инсинье

Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Демме, Эльмас, Политано, Гулам, Петанья, Манолас, Лоботка

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Субельдия, Ле Норман, Монреаль — Порту, Гевара, Мерино, Субименди — Янузай, Виллиан Жозе

Запасные: Айеса, Элустондо, Муньос, Саньян, Меркеланс, Горосабель, Исак, Барренечеа, Баутиста, Лопес, Гонсалес

Матч Наполи — Реал Сосьедад начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.