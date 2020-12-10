Лига Европы

Завершились два матча Лиги Европы.

В рамках заключительного, шестого раунда группового этапа Лиги Европы в Группе В завершились два матча.

Лондонский Арсенал на выезде обыграл ирландский Дандолк (2:4). За "канониров" отметились Нкетиа, Эльнени, Виллок и Балогун. Голы за хозяев забили Флорес и Хоур.

Арсенал выиграл все шесть матчей и с 18 очками выходит в плей-офф ЛЕ. Дандолк так и не набрал ни одного пункта.

Дандолк — Арсенал 2:4

Голы: Флорес, 22 — Нкетиа, 12, Эльнени, 18, Виллок, 67, Балогун, 80

Дандолк: Роджерс — Гэннон (Маунтни, 54), Бойл (Гартленд, 46), Клири, Лихи — Макилени (Чолович, 77), Флорес, Даффи (Уинн, 77), Шилдс, Оур — Макмиллан (Келли, 53).

Арсенал: Рунарссон — Мустафи, Мари, Соареш, Чемберс - Мэйтленд-Найлз, Смит-Роу (Коттрелл, 78), Виллок (Азиз, 83), Эль-Ненни (Себальос, 62) - Пепе, Нкетиа (Балогун, 62).

Предупреждения: Бойл, Соареш, Уиллок, Маунтни, Клири, Шилдс.

Мольде в параллельном матче сыграло вничью с венским Рапидом (2:2)

Эйкрем на 12-й минуте вывел вперед Мольде, но Ритцмайер в первом тайме счет сравнял. Во второй половине игры Эйкрем оформил дубль, но в конце игры Ибрагимоглу принес Рапиду ничью.

Мольде со второго места выходит в плей-офф турнира, а Рапид вылетел с третьей позиции.

Рапид — Мольде 2:2

Голы: Ритцмайер, 43, Ибрагимоглу, 90+3 - Эйкрем, 12, 46

Рапид: Гартлер — Улльманн, Барач, Хофманн, Стойкович — Кнасмюлльнер (Фунтас, 46), Граховац, Шик, Ритцмайер (Ибрагимоглу, 61), Аразе (Демир, 46) — Кара (Китагава, 75).

Мольде: Линде — Синьян, Грегерсен, Педерсен, Хестад (Кнудтсон, 45) — Эурснес, Эллингсен, Брюнхильдсен (Омоиджуанфо, 58), Эйкрем (Хуссайн, 58), Джеймс — Риса.

Предупреждения: Барач, Риса, Синьян, Эурснес.