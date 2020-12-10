Лига Европы

Завершился поединок второго по значимости еврокубка.

АЗ пожаловал в гости к Риеке в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы и уступил со счетом 1:2.

Алкмаарцы проходили дальше благодаря ничейному результату, но Реал Сосьедад сравнял счет в игре с Наполи, а сам АЗ пропустил на последних минутах, оставшись на третьем месте в группе.

Риека - АЗ 2:1

Голы: Менало, 52 — Вендал, 57

Риека: Невистич — Цапан, Штефуль, Галович, Лончар — Менало (Павичич, 71), Халилович, Томечак, Мурич (Куленович, 71) — Смолчич, Андрияшевич.

АЗ: Бизот — Сугавара, Хацидьякос, Вейндал, Мартинс Инди (Летсхерт, 18) — Гудмундссон (Абуклал, 71), Копмейнерс, Карлссон — Мидтше, Стенгс, Боадю (Дрейф, 89).

Предупреждения: Менало, Цапан, Лончар — Стенгс, Мидтше, Вейндал

Удаление: Карлссон, 81