Завершился поединок второго по значимости еврокубка.
Риека - АЗ, фото getty images
10 декабря 2020, 21:53
АЗ пожаловал в гости к Риеке в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы и уступил со счетом 1:2.
Алкмаарцы проходили дальше благодаря ничейному результату, но Реал Сосьедад сравнял счет в игре с Наполи, а сам АЗ пропустил на последних минутах, оставшись на третьем месте в группе.
Риека - АЗ 2:1
Голы: Менало, 52 — Вендал, 57
Риека: Невистич — Цапан, Штефуль, Галович, Лончар — Менало (Павичич, 71), Халилович, Томечак, Мурич (Куленович, 71) — Смолчич, Андрияшевич.
АЗ: Бизот — Сугавара, Хацидьякос, Вейндал, Мартинс Инди (Летсхерт, 18) — Гудмундссон (Абуклал, 71), Копмейнерс, Карлссон — Мидтше, Стенгс, Боадю (Дрейф, 89).
Предупреждения: Менало, Цапан, Лончар — Стенгс, Мидтше, Вейндал
Удаление: Карлссон, 81