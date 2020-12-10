Лига Европы

Завершились два матча Лиги Европы.

В рамках заключительного, шестого раунда группового этапа Лиги Европы в Группе С завершились два матча.

Леверкузенский Байер в домашних стенах не оставил шансов пражской Славии (4:0).

За команду Петера Поса в первом тайме дублем отличился Бэйли, а во втором тайме отличились Диаби и Белараби.

Немецкий клуб с 15 очками отправился в плей-офф. Славия, несмотря на поражение, заняла второе место и также прошла дальше.

Байер - Славия 4:0

Голы: Бэйли, 8, 32, Диаби, 59, Белараби, 90

Байер: Ломб — Драгович, Венделл, Едвай Синкгравен (Онур, 62) — Бэйли (Диаби, 46), Амири (Тюркмен, 74), Белараби, Баумгартлингер (Бендер, 62), Тапсоба — Шик (Гедикли, 46).

Славия: Коларж — Дорли, Боржил, Зима, Траоре (Карафиат, 82) — Масопуст, Олайинка, Шевчик (Станчу, 19), Лингр (Риго, 82), Муса (Тецл, 53) — Сима (Юрасек, 82).

Предупреждения: Шик, Онур.

Хапоэль Беер-Шева дома неожиданно обыграл Ниццу (1:0).

Единственный гол израильской команды пришел на 72-й минуте. Его автор — Хатуель.

Хапоэль завершил групповой этап на третьем месте, а Ницца — последняя.

Хапоэль Беер-Шева - Ницца 1:0

Гол: Хатуель, 72

Хапоэль Беер-Шева: Рахамим — Таа, Цедек, Гамун, Твито — Мадмон, Кабха, Келтьенс, Йосефи (Жозуэ, 66), Варен (Швиро, 65; Сафури, 76) — Хатуель (Саллалих, 84).

Ницца: Кардиналь — Пельмар, Коли (Мау, 28), Бамбу, Пионнье (Кретье, 82) — Клод-Морис, Труйе, Рони Лопеш (Бен-Сегир, 46), Шнайдерлин (Будауи, 46), Ндойе — Тюрам.

Предупреждения: Шнайдерлин, Таа, Тюрам, Йосефи, Келтьенс, Цедек.