Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей шестого тура Лиги Европы в квартете D.

Рейнджерс, обеспечивший себе участие в плей-офф турнира, на выезде уверенно обыграл Лех. Эта победа позволила шотландцам набрать 14 очков и занять итоговое первое место в группе.

Лех – Рейнджерс 0:2

Голы: Иттен, 31, Хаджи, 72

Лех: Беднарек — Пухач, Бутко, Шатка, Црномаркович – Скурась (Сикора, 12), Тиба (Модер, 46), Мухар, Каминськи (Кравец, 46), Мархвинськи – Исхак (Авад, 64),

Рейнджерс: Маклафлин – Баришич, Балогун (Бэсси, 80), Голдсон, Паттерсон (Таверньер, 66) – Арибо, Хаджи (Кент, 76), Арфилд – Зунгу (Баркер, 76), Иттен (Морелос, 80), Камара.

Предупреждения: Зунгу, Балогун.

В параллельном матче Стандарт сыграл вничью с Бенфикой, которая финишировала второй с 12 очками в активе.

Стандарт – Бенфика 2:2

Голы: Раскин, 12, Тапсоба, 60 – Эвертон, 16, Пицци, 67

Стандарт: Бодар – Янс, Гавори, Бокади, Лайфис — Шамир (Фай, 59), Бастьен, Цимирот, Раскин (Карсела-Гонсалес, 80) – Баликвиша Мулека, 59), Тапсоба (Уларе, 72).

Бенфика: Лейте – Тавареш (Черви, 80), Феррейра, Вертонген, Жардел – Эвертон, Таарабат (Сеферович, 83), Вайгль (Габриэль, 80), Педриньо (Силва, 64) – Нуньес, Вальдшмидт (Пицци, 64).

Предупреждения: Цимирот – Феррейра, Черви.