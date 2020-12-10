Лига Европы

Завершились очередные два матча Лиги Европы.

В рамках заключительного, шестого раунда группового этапа Лиги Европы в Группе Н завершились два матча.

Милан в гостевом матче минимально обыграл пражскую Спарту (0:1).

На 23-й минуте гостей вперед вывел Хауге. Этот мяч стал единственным в игре.

Милан с первого места пробился в 1/16 финала ЛЕ. Спарта вылетела с турнира, заняв третье место.

Спарта Прага — Милан 0:1

Гол: Хауге, 23

Спарта Прага: Геча — Лишка, Плехаты, Витик, Визнер — Соучек, Полидар, Сачек, Карабец (Крейчи, 45), Плавшич (Моберг-Карлссон, 65) — Минчев (Юлиш, 65).

Милан: Тэтэрушану — Лео Дуарте, Конти, Калулу, Диогу Далот — Кастильехо, Тонали, Хауге, Крунич, Мальдини — Коломбо (Рафаэл Леау, 67).

Предупреждения: Сачек , Крунич, Полидар, Мальдини.

Удаление: Плехаты, 77

В параллельном матче Селтик в Шотландии с минимальным преимуществом переиграл Лилль (3:2).

За хозяев голами отличались Жюльен, Макгрегор и Теренбулл. У "доггов" отметились Иконе и Веа.

Селтик, несмотря на победу, остался последним, а Лилль — второй.

Селтик — Лилль

Голы: Жюльен, 22, Макгрегор, 28, Теренбулл, 75 — Иконе, 24, Веа, 71

Селтик: Хазард — Жюльен, Айер, Даффи, Лаксальт — Тернбулл, Фримпонг (Хендерсон, 30), Макгрегор, Соро, Эльюнусси — Клималя.

Лилль: Меньян — Тиагу Джало, Брадарич, Фонте (Ботман, 46), Шека — Ньяссе (Бамба, 71), Иконе (Лихаджи, 66), Сумаре (Андре, 67), Языджи, Дэвид — Веа.

Предупреждения: Иконе, Шека, Клималя, Даффи.