Завершились очередные два матча Лиги Европы.
Спарта - Милан, Getty Images
10 декабря 2020, 23:50
В рамках заключительного, шестого раунда группового этапа Лиги Европы в Группе Н завершились два матча.
Милан в гостевом матче минимально обыграл пражскую Спарту (0:1).
На 23-й минуте гостей вперед вывел Хауге. Этот мяч стал единственным в игре.
Милан с первого места пробился в 1/16 финала ЛЕ. Спарта вылетела с турнира, заняв третье место.
Спарта Прага — Милан 0:1
Гол: Хауге, 23
Спарта Прага: Геча — Лишка, Плехаты, Витик, Визнер — Соучек, Полидар, Сачек, Карабец (Крейчи, 45), Плавшич (Моберг-Карлссон, 65) — Минчев (Юлиш, 65).
Милан: Тэтэрушану — Лео Дуарте, Конти, Калулу, Диогу Далот — Кастильехо, Тонали, Хауге, Крунич, Мальдини — Коломбо (Рафаэл Леау, 67).
Предупреждения: Сачек , Крунич, Полидар, Мальдини.
Удаление: Плехаты, 77
В параллельном матче Селтик в Шотландии с минимальным преимуществом переиграл Лилль (3:2).
За хозяев голами отличались Жюльен, Макгрегор и Теренбулл. У "доггов" отметились Иконе и Веа.
Селтик, несмотря на победу, остался последним, а Лилль — второй.
Селтик — Лилль
Голы: Жюльен, 22, Макгрегор, 28, Теренбулл, 75 — Иконе, 24, Веа, 71
Селтик: Хазард — Жюльен, Айер, Даффи, Лаксальт — Тернбулл, Фримпонг (Хендерсон, 30), Макгрегор, Соро, Эльюнусси — Клималя.
Лилль: Меньян — Тиагу Джало, Брадарич, Фонте (Ботман, 46), Шека — Ньяссе (Бамба, 71), Иконе (Лихаджи, 66), Сумаре (Андре, 67), Языджи, Дэвид — Веа.
Предупреждения: Иконе, Шека, Клималя, Даффи.