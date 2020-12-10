Лига Европы

Завершились очередные два матча Лиги Европы.

В рамках заключительного, шестого раунда группового этапа Лиги Европы в Группе L завершились два матча.

Немецкий Хоффенхайм в домашнем матче разгромил бельгийский Гент (4:1).

В первом тайме голами отметились Байер и Сков. Во втором тайме Байер оформил дубль и забил Крамарич. За гостей единственным точным ударом отличился Фортуна на 81-й минуте.

Хоффенхайм вышел в 1/16 финала Лиги Европы с первого места (16 очков), а Гент вылетел, так и не набрав ни одного очка.

Хоффенхайм - Гент 4:1

Голы: Байер, 21, 49, Сков, 26, Крамарич, 64 — Фортуна, 81

Хоффенхайм: Пентке — Акпогума, Адамс, Пош (Нордтвейт, 46), Йон — Гачинович, Гайгер (Амаде, 75), Сков (Бельфодиль, 61), Клаусс (Крамарич, 61), Байер (Баумгартнер, 75) — Даббур.

Гент: Руф — Кастро-Монтес (Ботака, 76), Арсланагич, Пластун, Мохаммади (Фортуна, 46) — Овусу (Оджиджа-Офоэ, 56), Дорш (Кумс, 56), Букари (Яремчук, 56) — Безус, Нгаде-Нгаджуи, Кляйндинст.

Предупреждения: Йон, Безус.

В параллельном матче Црвена Звезда на выезде сыграла в нулевую ничью с Слованом из Либерца.

Црвена Звезда вышла в 1/16, а Слован остался третьим.

Слован Либерец — Црвена Звезда 0:0

Слован Либерец: Кноблох — Косцелник, Микула, Югас, Качараба — Пешек (Матоушек, 68), Мара, Садилек, Москера (Фукала, 90), Беран (Громада, 68) — Юсуф (Рабушиц, 75).

Црвена Звезда: Борян — Дегенек (Панков, 80), Милунович, Родич (Гобелич, 71), Гайич — Иванич (Боачи, 71), Саного, Канга (Николич, 53), Петрович, Бен-Набуан (Эракович, 81) — Фальчинелли.

Предупреждения: Дегенек, Юсуф, Фальчинелли, Беран, Гобелич, Гайич.