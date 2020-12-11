Завершились еще два поединка Лиги Европы.
Игроки ЦСКА, getty images
11 декабря 2020, 00:18
В рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы Динамо З принимало на своем поле ЦСКА и добилось уверенной победы со счетом 3:1. Матч уже ничего не решал с турнирной точки зрения.
Динамо З — ЦСКА 3:1
Голы: Гвардиол, 28, Оршич, 41, Кастрати, 75 — Бистрович, 77
Во втором поединке квартета Вольфсберг обыграл Фейеноорд, что позволило австрийцам пробить в 1/16 состязания.
Вольфсберг — Фейеноорд 1:0
Гол: Йовелич, 31
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