Лига Европы

Завершились еще два поединка Лиги Европы.

В рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы Динамо З принимало на своем поле ЦСКА и добилось уверенной победы со счетом 3:1. Матч уже ничего не решал с турнирной точки зрения.

Динамо З — ЦСКА 3:1

Голы: Гвардиол, 28, Оршич, 41, Кастрати, 75 — Бистрович, 77

Во втором поединке квартета Вольфсберг обыграл Фейеноорд, что позволило австрийцам пробить в 1/16 состязания.

Вольфсберг — Фейеноорд 1:0

Гол: Йовелич, 31

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