Итальянский клуб добыл очередную победу в гостях.
ФК Милан, Getty Images
11 декабря 2020, 01:10
В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы итальянский Милан в гостях оказался сильнее пражской Спарты (0:1).
Единственный мяч сумел на свой счет оформить Йенс Хауге на 23-й минуте.
В результате этой победы беспроигрышная серия "россонери" продлилась до 18 поединков.
Это лучший результат клуба с 1993 года. Именно тогда серия без поражений закончилась на 20 играх.
Стоит отметить, что Милану до конца 2020 года предстоит сыграть еще две игры в гостях. Сначала против Дженоа, а после против Сассуоло.
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