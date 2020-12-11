Лига Европы

Итальянский клуб добыл очередную победу в гостях.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы итальянский Милан в гостях оказался сильнее пражской Спарты (0:1).

Единственный мяч сумел на свой счет оформить Йенс Хауге на 23-й минуте.

В результате этой победы беспроигрышная серия "россонери" продлилась до 18 поединков.

Это лучший результат клуба с 1993 года. Именно тогда серия без поражений закончилась на 20 играх.

Стоит отметить, что Милану до конца 2020 года предстоит сыграть еще две игры в гостях. Сначала против Дженоа, а после против Сассуоло.

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