Лига Европы

Португалец высказался об игре против ЦСКА Софии.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал результат матча Лиги Европы, в котором его команда проиграла ЦСКА Софие (1:3).

"Мы проиграли, и было довольно много вещей, которые мне не нравились в игре, но у нас также было много причин, почему это произошло.

Наши соперники проявили терпение в атаке, потому что максимально использовали две плохие ошибки и забили два гола. Затем они оборонялись,, и было сложно создать много моментов, но важно то, что мы не должны повторять эти ошибки.

Молодым игрокам было непросто. Это все еще игра в Лиге Европы, и это влечет за собой ответственность, но они сыграли хорошо", — цитирует Фонсеку Goal.

Ранее португальский специалист рассказал о своем периоде работы в донецком Шахтере.