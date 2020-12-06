Украина

Специалист в интервью рассказал о периоде жизни в Украине.

Бывший тренер донецкого Шахтера, ныне возглавляющий римскую Рому, Паулу Фонсека рассказал о периоде тренерской карьеры в Украине.

"Я три года тренировал Шахтер, но никогда не был в Донецке. Я жил в Киеве. Мы играли во Львове, в Харькове.

За один год мы совершили 125 перелетов. Это был изумительный опыт. Как я уже говорил, португальцы легко адаптируются к разным условиям", — сказал Фонсека в интервью The Athletic.

Полное интервью с Паулу Фонсекой читайте в ближайшее время на Football.ua.

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