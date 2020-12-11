Лига Европы

Кристиан Балградеан недоволен работой арбитра в поединке.

Голкипер ЧФР Клуж Кристиан Балградеан заявил, что арбитр назначил пенальти в ворота его команды в концовке матча против Янг Бойз из-за предвзятого отношения.

"Судья, вероятно, выкинул нас из турнира, потому что мы — румыны. Мы слишком малы. Они, наверное, хотели, чтобы Швейцария прошла дальше, я не знаю", — цитирует Балградеана румынский журналист Эмануэль Рошу в Twitter.

Напомним, румынская команда лидировала со счетом 1:0 вплоть до 94-й минуты. Затем главный арбитр встречи Бенуа Бастьен удалил Балградеана, а швейцарцы реализовали одиннадцатиметровый. По итогу, Янг Бойз и вовсе вырвал победу, выйдя в плей-офф турнира.

Отметим, что свой завершающий матч в еврокубках провела и Заря, проиграв на выезде португальский Браге.