Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Заря в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы уступила Браге со счетом 0:2 на выезде.

Украинская команда пропустила два гола в середине второй половины игры и не нашли чем ответить. Подопечные Скрипника завершили для себя розыгрыш турнира на третьем месте квартета.

Обзор матча:

Брага — Заря 2:0

Голы: Абу Ханна, 61 (авт.), Р. Орта, 69



Брага: Са — Зе Карлуш (Виана, 73), Карму, Тормена, Силва — Франсержиу, Новайш (Аль-Мусрати, 76), А. Орта (Р. Орта, 68) — Галено, Гильерме (Паулиньо, 68), Руис (Медейруш, 68).



Заря: Шевченко — Фаворов (Хомченовский, 87), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Юрченко, Кочергин (Пиддубный, 87) — Кабаев (Лунев, 77) — Гладкий (Перович, 77), Громов (Гринь, 77).