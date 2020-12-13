Football.ua рассказывает о тонкостях процедуры жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором будут принимать участие киевское Динамо и донецкий Шахтер.
Корзины для жеребьевки плей-офф Лиги Европы УЕФА, Getty Images
13 декабря 2020, 11:30
В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА, расположенной в швейцарском городе Ньон, пройдет жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой можно будет узнать первых соперников киевского Динамо и донецкого Шахтера в весенней части еврокубкового сезона.
Представляем вашему вниманию видеоанонс данного мероприятия:
Начало жеребьевки запланировано на 14:00 по киевскому времени.
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