Лига Европы

Football.ua рассказывает о тонкостях процедуры жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором будут принимать участие киевское Динамо и донецкий Шахтер.

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА, расположенной в швейцарском городе Ньон, пройдет жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой можно будет узнать первых соперников киевского Динамо и донецкого Шахтера в весенней части еврокубкового сезона.

Представляем вашему вниманию видеоанонс данного мероприятия:

Начало жеребьевки запланировано на 14:00 по киевскому времени.

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