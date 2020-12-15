Лига Европы

Защитник Манчестер Сити прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов для его команды.

В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой узнал своего будущего соперника по данной стадии и клуб игрока национальной сборной Украины Александра Зинченко, Манчестер Сити.

Стали известны все пары плей-офф Лиги чемпионов

Подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с менхенгладбахской Боруссией, которая на групповом этапе выступала в одном квартете вместе с донецким Шахтером. У "горняков" нет повода для хороших воспоминаний о данных дуэлях — 0:10, по сумме двух поединков.

Результаты посева для своего клуба в интервью передаче Футбол NEWS прокомментировал и сам Александр Зинченко: "Когда попалась Боруссия Менхенгладбах, первое, о чем я подумал — это о том, что нам нужно отомстить за наших друзей по Лиги чемпионов, за донецкий Шахтер.

Я думаю, что украинским болельщикам не нужно говорить ничего об этой команде, потому что все и так известно. Немецкая команда обладает действительно хорошим качеством футболистов. Плюс ко всему, любая немецкая команда всегда дисциплинировано играет и, конечно же, на такой стадии Лиги чемпионов будет всегда тяжело.

Я не могу сказать, что жребий для нас легкий, потому что Боруссия дала знать о себе всей Европе, я Вам скажу, и теперь каждая команда, которая играет против нее, настраивается на борьбу", — подытожил украинский футболист.

Напомним, первая игра состоятся 24 февраля 2021 года, а ответный матч 16 марта соответственно.