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Football.ua предлагает читателям заглянуть в относительно недалекое будущее.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов успешно состоялась сегодня, 14 декабря, в швейцарском городе Ньон, по итогу чего по две лучшие команды из каждого из квартетов на групповом этапе узнали своих будущих соперников.

Наш сайт предлагает своим читателям заглянуть на несколько шагов вперед, оценив возможные шансы оставшихся шестнадцати команд на победу в главном клубном европейском туре, оставив свой голос в соответствующем опросе.

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