Известный портал Transfermarkt оценил составы всех пар плей-офф европейского турнира.
Луиш Каштру, Getty Images
15 декабря 2020, 09:18
Пара Шахтер – Маккаби оказалась одной из самых дешевых по суммарной стоимости составов в 1/16 финала Лиги Европы по версии Transfermarkt.
Общая цена составов донецкого и тель-авивского клубов составляет 154 млн евро, что является 15-м показателем среди 16 пар.
В то время как пара Динамо – Брюгге – 13-я по стоимости. Суммарная цена составов данных клубов – 244 млн евро.
Отметим, что самая дорогая пара 1/16 финала Реал Сосьедад – Манчестер «Юнайтед – 1,12 млрд евро.