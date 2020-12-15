Пара Шахтер – Маккаби оказалась одной из самых дешевых по суммарной стоимости составов в 1/16 финала Лиги Европы по версии Transfermarkt.

Общая цена составов донецкого и тель-авивского клубов составляет 154 млн евро, что является 15-м показателем среди 16 пар.

В то время как пара Динамо – Брюгге – 13-я по стоимости. Суммарная цена составов данных клубов – 244 млн евро.

Отметим, что самая дорогая пара 1/16 финала Реал Сосьедад – Манчестер «Юнайтед – 1,12 млрд евро.

 

 