В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.

По итогам жребия стали известны все пары плей-офф, которые выглядят следующим образом:

Вольфсберг — Тоттенхэм

Динамо Киев — Брюгге

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед

Бенфика — Арсенал

Црвена Звезда — Милан

Антверпен — Рейнджерс

Славия Прага — Лестер

РБ Зальцбург — Вильярреал

Брага — Рома

Краснодар — Динамо Загреб

Янг Бойз — Байер

Мольде — Хоффенхайм

Гранада — Наполи

Маккаби Тель-Авив — Шахтер

Лилль — Аякс

Олимпиакос — ПСВ

🔥 Round of 32 draw! 🔥



Which game are you most looking forward to? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9