В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.

По итогам жребия стали известны все пары плей-офф, которые выглядят следующим образом:

Вольфсберг — Тоттенхэм

Динамо Киев — Брюгге

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед

Бенфика — Арсенал

Црвена Звезда — Милан

Антверпен — Рейнджерс

Славия Прага — Лестер

РБ Зальцбург — Вильярреал

Брага — Рома

Краснодар — Динамо Загреб

Янг Бойз — Байер

Мольде — Хоффенхайм

Гранада — Наполи

Маккаби Тель-Авив — Шахтер

Лилль — Аякс

Олимпиакос — ПСВ

Напомним, первые игры состоятся 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля соответственно.

Ранее УЕФА провел жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.