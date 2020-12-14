В Ньоне состоялась жеребьевка турнира.
Зал для проведения жеребьевки, twitter.com/EuropaLeague
14 декабря 2020, 14:34
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.
По итогам жребия стали известны все пары плей-офф, которые выглядят следующим образом:
Вольфсберг — Тоттенхэм
Динамо Киев — Брюгге
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
Бенфика — Арсенал
Црвена Звезда — Милан
Антверпен — Рейнджерс
Славия Прага — Лестер
РБ Зальцбург — Вильярреал
Брага — Рома
Краснодар — Динамо Загреб
Янг Бойз — Байер
Мольде — Хоффенхайм
Гранада — Наполи
Маккаби Тель-Авив — Шахтер
Лилль — Аякс
Олимпиакос — ПСВ
Напомним, первые игры состоятся 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля соответственно.
Ранее УЕФА провел жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.