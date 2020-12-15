Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео, посвященное будущему сопернику "горняков".

В швейцарском Ньоне уже состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Донецкий Шахтер на данном этапе встретится с Маккаби Тель-Авив из Израиля.

Первый матч между командами пройдет 18-го февраля в Израиле. Начало в 22:00. А ответная игра состоится в Киеве на НСК Олимпийский 25 февраля. Начало в 19:55.

Football.ua подготовил видео-представление будущего соперника "горняков".

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