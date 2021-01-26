Лига Европы

Опасения лондонского клуба, предсказуемо, связаны с пандемией COVID-19.

Как сообщает британское подразделение Sky Sports, лондонский Арсенал выступил с предложением в адрес УЕФА по поводу возможного переноса первого поединка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против португальской Бенфики, который должен пройти в Лиссабоне, на нейтральную территорию.

Причиной подобных действий "канониров" стала активно обсуждаемая руководством Великобритании возможность запрета для спортсменов покидать территорию страны, ввиду увеличения случаев заражения коронавирусом COVID-19, которое наблюдается по всей Европе в последнее время.

Что естественно, португальская сторона выступила с резким протестом по поводу подобного развития событий, заверив, что полностью готова обеспечить прием соперников у себя на родине.

Первая игра в данной паре должна состоятся 18 февраля, а ответный матч на Эмирейтс запланирован неделей позже — 25 февраля.