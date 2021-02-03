Лига Европы

"Бело-синие" определились со списком А, а список Б будет утвержден немного позже.

Динамо Киев опубликовало на своем официальном сайте заявку на поединки плей-офф Лиги Европы, проведение которых запланировано на вторую половину февраля.

Так, в список А "бело-синие" включили 24 футболиста, в числе которых оказались 2 голкипера, 6 защитников, 12 полузащитников, а также 4 нападающих.

Со списком Б тренерский штаб Мирчи Луческу определится позже. Возможность его дополнения и внесения корректировок доступна вплоть до 17 февраля, за 24 часа до матча.

Список А

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко;

Защитники: Артем Шабанов, Александр Караваев, Владимир Костевич, Сидклей, Александр Тымчик, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Бэлуцэ, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд;

Нападающие: Жерсон Родригес, Назарий Русин, Артем Беседин, Владислав Супряга.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы киевскому Динамо предстоит встретиться с Брюгге. Первая встреча этих команд состоится 18 февраля в Украине, а проведение ответного матча запланировано на 25 февраля в Бельгии.