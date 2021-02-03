Амстердамский клуб разбирается в произошедшем с УЕФА и Королевским футбольным союзом Нидерландов.
Себастьян Алле, Getty Images
03 февраля 2021, 22:35
В минувшее трансферное окно Аякс оформил рекордное подписание в своей истории, заплатив Вест Хэму за нападающего Себастьяна Алле 22,5 миллионов евро.
С учетом потраченных средств, факт непопадания новичка амстердамского клуба в заявку команды на поединки 1/16 финала Лиги Европы вызвал еще большее удивление со стороны футбольной общественности.
Как оказалось, произошло это из-за ошибки. Пока неизвестно, на ком лежит вина за данное происшествие, но если оплошность допустили представители Аякса, то исправить ситуацию уже не получится.
"Это действительно правда, что Алле нет в нашем списке заявленных игроков на Лигу Европы. Мы работаем с Королевским футбольным союзом Нидерландов и УЕФА, чтобы выяснить, где и что конкретно произошло не так", — заявил представитель Аякса в комментарии для ESPN.
Напомним, что в рамках 1/16 финала Лиги Европы амстердамскому Аяксу предстоит встретиться с французским Лиллем. Первый матч этих команд состоится 18 февраля, а ответная встреча — 27 февраля.
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