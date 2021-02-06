Лига Европы

Ограничения по борьбе с пандемией стали причиной для еще одного переноса еврокубкового поединка.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА баскскому Реал Сосьедаду предстоит сыграть против Манчестер Юнайтед. Однако, рассчитывать на поддержку со стороны даже пустых трибун родного стадиона Аноэта представитель Испании в первой части двухматчевой дуэли коллектив Иманоля Альгуасиля не сможет.

Причиной этому стало решение местных властей, направленное на борьбу с распространением коронавируса COVID-19, согласно которому государство Испания запретило гражданам и туристам Великобритании прибывать на территорию страны.

Как сообщает локальное издание Mundo Deportivo, в качестве возможных вариантов баскам не стоит рассматривать Германию, Францию или Португалию, правительство которых пошло на схожие меры по безопасности. Вместо этого, возможными кандидатами считаются Монако, Румыния, Венгрия, Италия или Бельгия.

Действующие ограничения в Испании подходят к концу 16 февраля, за два для до игры Лиги Европы, однако локальные источники сообщают, что оно будет пролонгировано на неопределенный срок.

Проблемой для Реал Сосьедада также является время, отведенное на поиски места проведения матча — до ближайшего понедельника, 8 февраля. В противном случае, команде из Испании будет грозить техническое поражение.

Первая игра между Реалом Сосьедад и Манчестер Юнайтед запланирована на 18 февраля, а ответный поединок пройдет через неделю, 25 февраля.