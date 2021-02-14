Чемпион Украины вернется к еврокубковым баталиям.
Додо, getty images
14 февраля 2021, 11:00
В рамках первого поединка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Шахтер будет противостоять израильскому Маккаби Тель-Авив.
В прямом эфире поединок с участием украинской команды покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Фаворитом поединка считается чемпион Украины. На стороне "горняков" внушительное преимущество по мнению экспертов.
Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.