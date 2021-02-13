Израильская команда добыла минимальную победу.
Полузащитник Маккаби Тель-Авив, getty images
13 февраля 2021, 21:45
Маккаби Тель-Авив в рамках поединка чемпионата Израиля отправился в гости к Хапоэлю Кфар-Саба и добился победы со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке забил Пешич под занавес первой половины игры. Победа позволила команде подняться на первое место.
Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Тель-Авив 0:1
Гол: Пешич, 41
Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.