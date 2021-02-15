Лига Европы

Бельгийская команда находится под угрозой вспышки.

В Брюгге выявили два случая заражение коронавирусом, что ставит команду под угрозу вспышки болезни, сообщает Nueuwsblad.

Источник утверждает, что положительные тесты на коронавирус сдали два защитника: Матей Митрович и Стефано Денсвил.

Еще один игрок, де Кетеларе, отправился домой из-за подозрения болезни. У полузащитника присутствуют симптомы.

Напомним, что поединок между Динамо и Брюгге находится под угрозой срыва из-за плохой погоды.

Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.