Бельгийская команда находится под угрозой вспышки.
Стефано Денсвил, getty images
15 февраля 2021, 19:15
В Брюгге выявили два случая заражение коронавирусом, что ставит команду под угрозу вспышки болезни, сообщает Nueuwsblad.
Источник утверждает, что положительные тесты на коронавирус сдали два защитника: Матей Митрович и Стефано Денсвил.
Еще один игрок, де Кетеларе, отправился домой из-за подозрения болезни. У полузащитника присутствуют симптомы.
Напомним, что поединок между Динамо и Брюгге находится под угрозой срыва из-за плохой погоды.
Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.