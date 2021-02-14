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Поединок против Шарлеруа не состоялся из-за плохого состояния поля.

Соперник киевского Динамо по раунду плей-офф Лиги Европы Брюгге не смог провести выездной поединок 26-го тура чемпионата Бельгии против Шарлеруа.

Матч был перенесен на неопределенный срок из-за плохого состояния поля на домашнем стадионе Шарлеруа. Встреча должна была пройти сегодня при температуре около 3 градусов выше ноля.

Таким образом, Брюгге будет готовиться к матчу против украинской команды через тренировки на своей базе.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Брюгге и Динамо пройдет в Киеве, 18 февраля.